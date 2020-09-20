Водія-СБУшника оштрафували на 85 тисяч за побори із секс-робітниць

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 14 вересня.

Обвинувачений працює водієм Служби автомобільного транспорту Департаменту господарського забезпечення СБУ.

3 січня 2020 року приблизно о 21 годині, чоловік, знаючи, що дівчина займається проституцією, висловив їй пропозицію передавати йому 1 500 грн. щомісячно за те, що він впливатиме на поліцейських, аби ті не притягували її до відповідальності. Жінка погодилась і одразу в салоні авто надала 1600 гривень і ще 1600 перерахувала на картку в найближчому банкоматі.

Після цього сбушник отримав близько 2800 гривень від іншої жінки. 30 квітня 2000 гривень заплатила ще одна секс-робітниця.

У червні-липні ще одна особа заплатила сумарно майже 6 800 гривень. За ці гроші сбушник пообіцяв також допомогти у пошуку клієнтів і в день отримання коштів розмістив у соцмережі «ВКонтакте» оголошення про надання жінкою сексуальних послуг.

У вироку згадується чотири різні жінки, яких сбушник змушував платити за покривання проституції.

Зрештою, секс-робітниці заявили про побори в поліцію. Одна з них потім діяла під контролем правоохоронних органів.

Відомо, що одну з цих жінок було звинувачено у передачі неправомірної вгоди працівнику СБУ. На початку вересня цього року суд звільнив її від відповідальності, оскільки вона сама звернулась у прокуратуру і зізналась. Передача коштів підтверджувалася виписками з її рахунку.

Сбушник уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Сторони дійшли згоди про покарання у вигляді штрафу в сумі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 тисяч гривень.