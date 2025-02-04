Волинянин відповідатиме в суді за вбивство дружини

Прокурори відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт про вчинення 45-річним жителем Луцька умисного вбивства (ч.1 ст. 115 ККУ).

За даними слідства, увечері 12 вересня 2024 року чоловік у власній оселі в будинку на проспекті Соборності в обласному центрі Волині під час конфлікту ударив ножем свою 42-річну дружину.

Жінка померла.

Суду обвинувачений очікує під вартою.

Досудове розслідування: СУ ГУНП в області.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури