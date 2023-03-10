Волинянина, підозрюваного у вбивстві співмешканки, взяли під варту

За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 29-річному жителю селища Благодатне повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Слідчі встановили, що уночі 6 березня 2023 року нетверезий чоловік у будинку на вулиці Миру у Благодатному під час конфлікту побив до смерті 41-річну співмешканку.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури