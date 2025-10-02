Волинянина судитимуть за вбивство колишньої дружини та тещі

Прокурори відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт про вчинення 36-річним жителем села Поліське Ковельського району умисного вбивства двох осіб з особливою жорстокістю (п.п. 1,4 ч.2 ст. 115 ККУ).

Встановлено, що 15 червня 2025 року чоловік на подвір’ї будинку в рідному селі під час конфлікту завдав множинних ножових поранень колишній дружині та її матері на очах у двох малолітніх дітей.

Обидві жінки загинули.

Суду обвинувачений очікує під вартою.

Досудове розслідування: СУ ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури