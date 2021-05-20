Вооруженный мужчина ограбил салон для тату-мастеров в Одессе

Мужчина с пистолетом и с татуировками на руках ограбил одесский салон по продаже оборудования для тату-мастеров. Полицейские задержали злоумышленника, — сообщила пресс-служба ГНПУ.

Отмечается, что правонарушитель зашел в салон на улице Пастера, пригрозил продавщице пистолетом и завладел 13 тысячами гривен выручки и двумя мобильными телефонами общей стоимостью более 11 000 гривен.

Полицейские за сутки установили личность злоумышленника. Им оказался житель Одесского района 1982 года рождения. У мужчины изъяли пистолет, которым предположительно он угрожал потерпевшей, и направили его на экспертизу.

Задержанному объявили подозрение в совершении разбоя и поместили его под домашний арест. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы. // trassae95.com