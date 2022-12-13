«Вовчий» суд назвав свою ліквідацію неконституційною

Рішення Верховної Ради України про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) не відповідає Конституції та вимогам воєнного часу.

ро це йдеться у заяві ОАСК, оприлюдненій пресслужбою відомства увечері у вівторок, 13 грудня.

“Сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроект №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Таке рішення не відповідає положенням Конституції України, положенням процесуального законодавства та вимогам воєнного часу”, – йдеться у заяві.

В ОАСК вважають, що “десятки тисяч справ, які перебувають на сьогодні в провадженні суду, буде передано спочатку до Київського окружного адміністративного суду, а потім до Київського міського окружного адміністративного суду”. І щоразу провадження розпочинатимуть спочатку.

“Судді і працівники апарату суду будуть діяти відповідно до приписів Конституції та профільного законодавства”, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Верховна Рада України на засіданні 13 грудня ухвалила в цілому президентський законопроєкт 5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Натомість має бути утворено Київський міський адміністративний суд.

Окружний адміністративний суд Києва неодноразово відзначався скандальними рішеннями. Одне з останніх – зняття статусу памʼятки з будівлі “Квітів України”, що фактично дозволяє забудовнику знести цю модерністську споруду.

Крім того, саме в ОАСК подавали позови щодо відновлення на посаді експрезидента Януковича. Журналісти “Схем” вважають, що деякі судді ОАСК могли бути задіяні в сценарії Кремля з “поновленням” колишнього президента.

Проти голови суду Павла Вовка в США нещодавно застосували санкції. На цей крок пішли через вимагання хабара в обмін на втручання в судові справи.

Справа з підозрами Вовка і його заступника Євгена Аблова та судді Погрібніченка тягнеться ще з 2019 року, коли опублікували так звані плівки Вовка. Фраза “Шеф, давайте что-то учудим” з вуст Аблова стала крилатою. // LB.ua