Вичікував знайомого біля під’їзду будинку в Івано-Франківську та здійснив кілька пострілів у грудну клітку та ногу
Під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури завершено розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 41-річного місцевого жителя за підозрою у замаху на вбивство та незаконне поводження зі зброєю ( ч.2 ст.15,ч.1 ст.115,ч.1 ст. 263 КК України).
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Івано-Франківської обласної прокуратури.
У липні 2022 року його затримали, а при обшуку виявили пістолет та набої.