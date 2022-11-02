Вичікував знайомого біля під’їзду будинку в Івано-Франківську та здійснив кілька пострілів у грудну клітку та ногу

Під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури завершено розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 41-річного місцевого жителя за підозрою у замаху на вбивство та незаконне поводження зі зброєю ( ч.2 ст.15,ч.1 ст.115,ч.1 ст. 263 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Івано-Франківської обласної прокуратури.

Пистолет «Чезет» (CZ калибра 9мм брауниг), из которого был убит Расул Халилов. Изъят при обыске в квартире Никиты Тихонова и Евгении Хасис. Фото из материалов дела

За даними слідства, обвинувачений у червні 2020 року на ґрунті тривалих неприязних відносин вирішив позбавити життя свого знайомого. Він вичікував чоловіка біля під’їзду будинку в Івано-Франківську та здійснив кілька пострілів у грудну клітку та ногу. Після цього з місця події втік.
Потерпілого врятувала своєчасно надана медична допомога.
Зловмисник упродовж двох років переховувався, щоб уникнути покарання за скоєне правопорушення.
У липні 2022 року його затримали, а при обшуку виявили пістолет та набої.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.
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