Викрав понад 4 км мережевих дротів: у столиці судитимуть серійного крадія

У ході досудового розслідування правоохоронці довели причетність чоловіка до 53 епізодів крадіжок у Дніпровському районі. Протиправними діями зловмисник завдав збитків комунальному підприємству на понад 485 000 гривень. За скоєне уродженцю Київщини загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, на початку липня цього року правоохоронці затримали чоловіка, який у дворі будинку на вулиці Кибальчича відрізав 15 метрів телефонного кабелю. Інформацію про підозрілого чоловіка поліцейські отримали від мешканців будинку.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчим відділом Дніпровського управління поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Під час досудового розслідування поліцейські довели причетність чоловіка до скоєння ще 52 аналогічних злочинів на території Дніпровського району.

Правоохоронці встановили, що від початку року порушник викрав понад 4 кілометри мережевого кабелю загальною вартістю понад 485 000 гривень.

За епізодами крадіжок, які підозрюваний вчинив до запровадження воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, поєднана з проникненням у сховище, та за погодження з Дніпровською окружною прокуратурою повідомили серійному крадію про підозру у вчиненні злочинів.

Наразі слідчі звершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінальних проваджень разом з обвинувальними актами до суду для розгляду по суті. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва