Викрито чергового шанувальника «руського миру» з «Укрзалізниці»

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 52-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Підозрюваний — бригадир однієї з колій регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», який мешкає в селі Гракове Куп’янського району.

Дізнанням встановлено, що під час захоплення збройними силами рф Куп’янщини чоловік, який на той момент перебував у селищі Шевченкове, радів приходу так званих «визволителів».

Колаборант стверджував, що «при росії буде порядок і висока заробітна плата», а також агітував своїх колег співпрацювати з представниками держави-агресорки. Зокрема чоловік закликав знайомих влаштовуватись на роботу до так званого «государственного предприятия «Купянская железная дорога», створеного окупантами на матеріально-технічній базі українського підприємства.

Дізнання — Куп’янський РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура