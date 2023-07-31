Викрито чергову колаборантку, яка працювала у «секторі внутрішньої політики» при окупантах

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 48-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що мешканка смт Дворічна під час захоплення збройними силами території Куп’янського району добровільно стала співпрацювати із загарбниками. Жінка обійняла посаду «и. о. специалиста сектора внутренней политики Двуречанского территориального управления ВГА Купянского района» при окупаційній адміністрації.

Колаборантка здійснювала прийом громадян, збирала документи від місцевих мешканців для подальшого оформлення ними «допомоги» від рф у розмірі 10 тис. російських рублів, а також формувала списки осіб похилого віку з метою постановки їх на пенсійний облік.

Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура