Викрито хакера, який отримував доступ до внутрішніх даних компаній та збував їх у даркнеті

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито громадянина України за фактом несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних мереж підприємств, установ та організацій (ч.1 ст. 361-1 КК України).

За даними слідства, чоловік створював та розповсюджував шкідливе програмне забезпечення для викрадення персональних даних, лог-файлів входу до комп’ютерних мереж та аккаунтів банківських систем. За допомогою вірусів-викрадачів, він отримував віддалені доступи до мереж компаній, в тому числі іноземних, та інформації з обмеженим доступом, яка в них циркулює. Викрадені дані чоловік збував у закритих хакерських форумах, які адмініструються із території РФ.

Під час обшуку за місцем проживання особи правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, банківські картки та мобільні термінали.

Операцію з викриття провели прокурори, спільно зі співробітниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ та Головним слідчим управлінням Нацполіції України.

Офіс Генпрокурора