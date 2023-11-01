Викрито сільгосппідприємство, яке ошукало державу на суму понад ₴11,5 мільйонів

У рамках досудового розслідування поліцейські встановили, що у власності та праві постійного користування держпідприємства перебуває понад 40 тис. га землі, частину з яких керівники фіктивно передали комерційному підприємству для обробки землі. Ті ж вирощували на державних землях соняшник, який обсягом 3,9 тис. тонн без документального оформлення передали держпідприємству.

Попри те, що держпідприємство не мало власного спецтранспорту чи елеваторів, його керівництво продавало отриману продукцію як вирощену власними силами тим самим комерсантам за заниженими цінами: в середньому різниця складала 2-3 тис. грн за тонну. Отриманий прибуток ділили між собою, в результаті чого спричинили збитків державі на 11 млн 568 тис. гривень.

За результатами досудового розслідування керівнику держпідприємства та керівнику обласної філії за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального Кодексу України).

Обвинувальний акт проти фігурантів скеровано до суду. Їм загрожує до шести років позбавлення волі і права обіймати певні посади, а також штраф до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За матеріалами Головного слідчого управління