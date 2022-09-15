Викрито сумчанина, який торгував бойовими гранатами

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми 13 вересня 2022 року повідомлено про підозру 42-річному місцевому жителю за фактом зберігання та збуту бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, підозрюваний незаконно придбав та протягом тривалого часу зберігав боєприпаси, а саме корпуси гранат Ф-1 та запали УЗРГМ, що є основними комплектуючими частинами ручної оборонної осколкової гранати Ф-1 військового призначення з метою подальшого збуту на території міста Суми.

У серпні 2022 року, під час оперативної закупки, задокументовано факт збуту підозрюваним ручної осколкової гранати Ф-1 за 2000 грн.

У подальшому, 12 вересня 2022 року, задокументовано повторний факт збуту підозрюваним ще однієї ручної осколкової гранати Ф-1 та встановлено, що затриманий зберігав небезпечні вибухові боєприпаси в заздалегідь заготовленому місці в лісосмузі неподалік мосту через р. Псел, після чого чоловік в порядку ст. 208 КПК України був затриманий.

На даний час затриманий перебуває в Ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Вживаються заходи щодо розшуку інших незаконно придбаних підозрюваним зброї та боєприпасів.

Діяльність особи припинено слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура