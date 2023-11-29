Викрито учасників злочинної організації, які захопили землі вздовж Київської дамби

До складу групи входило 8 осіб, зокрема й посадові особи обласного управління держгеокадастру. Землі переоформили на підставних осіб та збудували котеджні містечка. Сума завданих збитків сягає 15 млн грн. Учасникам злочинної організації повідомили підозри, п’ятьох з них затримали.

Викрили земельну оборудку та встановили її учасників оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями. Учасники злочинної організації незаконно заволоділи землями водного фонду на території лівобережної захисної греблі «Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС» (дамби). До її складу увійшли забудовники, їхні довірені особи, обласного управління держгеокадастру та підконтрольні особи.

Кожен з учасників злочинної організації відповідав за свій напрям роботи: керування всіма діями членів угруповання, фінансова підтримка всіх злочинних процесів, підшукування осіб, на яких оформлювались земельні ділянки, комунікація з посадовими особами органів влади, виготовлення необхідної документації.

Так, у 2021 році понад 5 га земель водного фонду вздовж Київської дамби, між селами Хотянівка та Лебедівка, незаконно відчужили з державної власності та безоплатно передали у приватну власність підконтрольним особам начебто для ведення садівництва. Щоб замаскувати незаконність дій, фігуранти організували фіктивний процес продажу захоплених ділянок іншим підконтрольним особам. Угоди укладалися виключно на папері.

Надалі на захоплених землях побудували декілька котеджних містечок. Щоб уникнути довготривалої та складної процедури отримання дозвільних документів на будівництво та введення будівель в експлуатацію, отримали технічні паспорти з фіктивними даними. Відповідно до документів, будинки звели господарським способом в 1991 році. Такі маніпуляції давали можливість зареєструвати право власності на будівлю без отримання відповідних дозволів і погоджень в Державній інспекції архітектури та містобудування України.

28 листопада оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції, слідчі ДБР спільно з Офісом Генерального прокурора затримали двох організаторів та трьох учасників злочинної організації в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Загалом вісьмом фігурантам кримінального провадження повідомили підозри:

– ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),

– ч. 4 ст. 190 (шахрайство),

– ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)

– ч. 2 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Учасникам земельної оборудки може загрожувати від трьох до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України