Викрито ув’язненого шахрая, який обіцяв за гроші посприяти поверненню військовослужбовців ЗСУ з полону

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 31 жовтня 2023 року повідомлено про підозру ув’язненому, який ошукував довірливих громадян по всій Україні (ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, 24-річний житель Харківської області, будучи засудженим за розбій до 7 років позбавлення волі та відбуваючи покарання в Державній установі «Роменська виправна колонія № 56», організував схему незаконного збагачення. Молодик, нехтуючи моральними принципами, під час моніторингу соцмереж знаходив людей, що розшукували своїх родичів із числа військовослужбовців ЗСУ, які зникли в зоні ведення бойових дій та можуть перебувати в полоні.

Молодик зв’язувався з потерпілими, використовуючи контактні дані, які вони вказували в соцмережах, та повідомляв, що їх родич дійсно перебуває в полоні, при цьому за певну суму він може посприяти його поверненню. Перебуваючи у вразливому стані та отримавши надію на повернення свого близького, люди втрачали пильність та перераховували шахраю від 2 до 3 тис грн. На даний час встановлено 8 осіб, яких ошукав підозрюваний.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура