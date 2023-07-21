Викрито злочинну схему розкрадання майна міжнародної групи кампаній, які працюють в Україні

Встановлено, що директор одного з підприємств групи компаній з іноземними інвестиціями, яке зокрема здійснює посередницькі послуги з реалізації нафтопродуктів, разом зі спільниками привласнили понад 2,6 тонн дорожнього нафтового бітуму на понад 38 млн гривень.

Задокументували злочинну діяльність організованої групи слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління за оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що керівник підприємства міжнародної групи кампаній залучив до злочинної діяльності представників іншого комерційного підприємства. Впродовж 2021-2022 зазначені особи незаконно відвантажили близько 50 вагонів нафтового бітуму підконтрольній структурі за відсутності будь-яких договірних відносин, яка надалі реалізувала його та отримала кошти на свій рахунок.

Під час досудового розслідування на території м. Києва, Київської, Івано-Франківської та Рівненської областей проведено обшуки та вилучено фінансово-господарські документи підприємства.

На підставі зібраних доказів трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

За вчинення цих злочинів учасникам злочинної групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України