Вимагали неіснуючий борг в місцевих підприємців – на Хмельниччині повідомлено додаткову підозру членам ОЗУ

Фігуранти вимагали від місцевих підприємців 8 тисяч доларів США неіснуючого боргу. Вони психологічно та фізично тиснули на потерпілих, а в подальшому «ціну» знизили до 4 тис доларів.

Щоб спонукати чоловіків заплатити, зловмисники підговорили двох осіб, які прикриваючи обличчя медичними масками, прийшли до місця роботи «боржників» та розпилили одному з них в обличчя сльозогінний газ, а товар зіпсували зеленкою.

Втомившись терпіти погрози та залякування, потерпілі звернулись до поліції.

Раніше, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури, чоловікам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання). Наразі оголошена додаткова підозра – за вчинення злочинів у складі організованої злочинної групи.

Їм обрані запобіжні заходи у виді тримання під вартою.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Організатор водночас є підсудним у ще одному кримінальному провадженні за фактом хуліганства.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури