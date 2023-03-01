Винесено вирок киянину, який убив дружину пострілом у голову

Під час сімейної сварки зловмисник поранив співмешканку та аби уникнути відповідальності вигадав історію її травми, від якої вона померла у лікарні. Слідчі довели його причетність до скоєння особливо тяжкого злочину та скерували обвинувальний акт до суду. Наступні 12 років фігурант проведе у в’язниці.

Нагадаємо, що наприкінці березня 2021 року у квартирі на вулиці Туполєва лікарі виявили жінку без свідомості та з вогнепальним пораненням голови. Потерпілу медики госпіталізували до лікарні, однак за кілька днів вона померла.

Тоді правоохоронці розглядали декілька версій скоєного, так як співмешканець потерпілої повідомив, що жінка прийшла додому уже з травмою. Згодом під час слідчих дій поліцейські з’ясували, що історію з пораненням чоловік вигадав, аби уникнути відповідальності за скоєний ним злочин. Напередодні між подружжям сталася сварка через сімейний бюджет, в ході якої чоловік взяв пневматичний пістолет та вистрелив дружині в голову.

В ході досудового розслідування слідчі Святошинського управління поліції під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Належну доказову базу разом з обвинувальним актом скерували до суду для розгляду справи по суті.

Згідно вироку Святошинського районного суду підозрюваного визнано винним у скоєнні особливо тяжкого злочину та призначено покарання у вигляді 12-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва