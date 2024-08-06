Вища рада правосуддя звільнила Князєва з посади судді
Вища рада правосуддя звільнила суддю Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Веволода Князєва за вчинення істотного дисциплінарного проступку.
Як повідомили у ВРП, рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України ухвалили на засіданні 6 серпня.
Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ще в червні прийняла рішення про застосування до судді Всеволода Князєва дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з посади на підставі розгляду дисциплінарної справи проти судді.
НАБУ у травні 2023 року викрило голову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів. Гроші Князєв отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.
26 грудня 2023 року Печерський районний суд міста Києва наклав на Всеволода Князєва адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 2 550 грн, а також конфіскації подарунку в розмірі 906 600 грн”, – повідомляє НАЗК.
Врешті у лютому 2024 року Вища рада правосуддя відсторонила Всеволода Князєва від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. // Дзеркало тижня