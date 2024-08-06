Вища рада правосуддя звільнила Князєва з посади судді

Вища рада правосуддя звільнила суддю Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Веволода Князєва за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Як повідомили у ВРП, рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України ухвалили на засіданні 6 серпня.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ще в червні прийняла рішення про застосування до судді Всеволода Князєва дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з посади на підставі розгляду дисциплінарної справи проти судді.

НАБУ у травні 2023 року викрило голову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів. Гроші Князєв отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.