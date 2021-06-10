Взято під варту 29-річного чоловіка, який під час сварки кинув гранату у групу молодиків

Ухвалою судді Червонозаводського районного суду м. Харкова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави 29-річному чоловіку, який підозрюється у замаху на вбивство при обтяжуючих обставинах (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що між компанією молодиків та 29-річним чоловіком виник конфлікт.

Під час конфлікту чоловік достав із кишені гранату РГД- 5, зірвав чеку та кинув у ноги молодикам.

Внаслідок вибуху постраждали п’ятеро осіб, з них двоє підлітків по 16 та 17 років, двоє 18-річних хлопців та 33-річний чоловік.

Постраждалі з осколковими пораненнями різної важкості були доставлені у лікарню.

Чоловіка було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.

10.06.2021 Червонозаводський районний суд м. Харкова обрав стосовно 29-річного чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури