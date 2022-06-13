Взято під варту мешканця Київщини, підозрюваного у розбещенні неповнолітньої

За клопотанням прокурорів Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури суд заарештував на два місяці без права на заставу мешканця Київщини, який обґрунтовано підозрюється у розбещенні неповнолітньої (ч. 1 ст. 156 КК України).

За даними слідства, 8 червня у місті Васильків місцевий житель запросив неповнолітню потерпілу до свого автомобілю, де вчинив відносно останньої дії сексуального характеру.

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими відділу поліції №1 Обухівського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура