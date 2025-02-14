Взято під варту мешканця Одещини, який вкрав тепловізор у дружини військовослужбовця

За процесуального керівництва Волочиської окружної прокуратури повідомлено про підозру 26-річному чоловіку у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

За даними слідства, на початку лютого у місті Волочиськ він проник до приватного будинку та викрав звідти тепловізор та інші речі, які дружина військовослужбовця ЗСУ зібрала для передачі на фронт.

Вартість викраденого перевищує 180 тис грн.

Затримано зловмисника по гарячих слідах.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Хмельницького районного управління Головного управління Нацполіції в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури