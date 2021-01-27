Взято під варту мешканця Сєвєродонецька, який підозрюється в умисному вбивстві 

За процесуального керівництва Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області повідомлено про підозру місцевому мешканцю у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Слідством встановлено, що 25 січня 2021 року у місті Сєвєродонецьку між підозрюваним та його знайомим виник побутовий конфлікт, у ході якого господарю квартири спричинено один удар ножем в грудну клітку. Внаслідок заподіяного колото-різаного поранення з ушкодженням життєво важливих органів потерпілий помер на місці.

Правоохоронці на підставі доказів цього ж дня затримали особу, яка вчинила умисне вбивство – 36-річного раніше судимого чоловіка.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області розглянув клопотання прокурора, визнав підозру обґрунтованою та обрав фігуранту найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування, яке здійснюється слідчими Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області, триває.

За вчинене підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сєвєродонецької місцевої прокуратури)