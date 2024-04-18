Взято під варту ужгородця, якого підозрюють у вбивстві мешканки Київщини

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури мешканцю обласного центру повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

У суді йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внести заставу.

Подія, про яку йдеться, трапилась у понеділок, 15 квітня. Як встановлено під час розслідування, 38-річний чоловік через соцмережі познайомився з мешканкою Київщини та запросив до себе в гості.

Вже в Ужгороді між підозрюваним і його 23-річною знайомою сталася сварка. У ході конфлікту дівчина дістала зі своєї сумки травматичний пістолет, яким володіла на законних підставах, відтак у квартирі пролунало кілька пострілів.

Після цього підозрюваний збив потерпілу з ніг і почав душити, поки та не втратила свідомість і померла. Встановлено, що на той момент чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Наразі розслідування злочину триває, його здійснює Ужгородське райуправління поліції. Зловмиснику може загрожувати до 15 років позбавлення волі, якщо суд визнає його винним.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури