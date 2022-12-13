Взято під варту жителя Сумщини, який у громадському місці підірвав гранату

За клопотанням слідчого та прокурора Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури 58-річному підозрюваному в хуліганстві рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під 134200 грн застави.

Мова йде про подію, що сталась 8 грудня 2022 року близько 16 год. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння біля продуктового магазину в с. Шевченкове Шосткинського району, під час сварки зі знайомими чоловік кинув вибуховий пристрій, а саме гранату типу РГД. Від вибуху пошкоджено два автомобілі, що були припарковані неподалік. На щастя, постраждалих серед людей немає.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 (грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) КК України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура