Взято під варту жителя Вінниччини, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження своїй матері

За процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури повідомлено про підозру 64-річному жителю Жмеринського району в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння (ч. 1 ст. 121 КК України).

Подія мала місце напередодні Великодня в оселі постраждалої жительки Могилів-Подільського району.

Підозрюється, що син, який перебував в гостях у своєї 89-річної матері, під час конфлікту, завдав рідній людині численні удари ногами по обличчю та всьому тілу.

Від отриманих травм потерпіла була госпіталізована до реанімаційного відділення лікарні. Унаслідок тяжких тілесних ушкоджень стан потерпілої лікарі оцінюють як вкрай тяжкий.

Правопорушника затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі до підозрюваного судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За таке правопорушення чоловіку загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділення Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури