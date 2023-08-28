Як убезпечити свій фінансовий номер: поради кіберполіції

Одним із поширених видів шахрайства є привласнення фінансового номера сторонніми особами з використанням опції віддаленої заміни сім-карт. У разі успіху зловмисники можуть викрасти гроші з рахунків, оформити онлайн-кредити, здійснити оплату на вебсайтах або ж придбати товари у звичайному магазині

Для цього зловмисники телефонують та представляються працівниками мобільного оператора. Під різними приводами вони випитують в абонентів смс-код від мобільного оператора. Наприклад, шахраї можуть запропонувати перейти на поліпшені стандарти зв’язку або змінити сім-картку на електронну (е-сім) тощо. Щоб не потрапити у пастку, не поспішайте виконувати вказівки незнайомців та покладіть слухавку. При необхідності самі зателефонуйте на офіційний номер мобільного оператора. Так ви будете впевнені, що дійсно спілкуєтеся з представником телекомунікаційної компанії.

Також аферисти телефонують від імені різних організацій, установ або онлайн-сервісів тощо. У цьому випадку основна мета шахраїв – переконати абонента перетелефонувати на його номер. Після цього зловмисники замовляють в оператора мобільного зв’язку послугу відновлення сім-карти. Для ідентифікації абонента шахраї використовують інформацію про номери телефону, на які перетелефонував власник номера.

Якщо ви помітили підозрілу активність, негайно зателефонуйте до банку за номером, який зазначено на звороті вашої картки, та заблокуйте картки, рахунки та доступ до інтернет-банкінгу. Зв’яжіться з вашим оператором мобільного зв’язку, поясніть ситуацію та попросіть заблокувати обидві сім-картки (стару та нову) до з’ясування всіх обставин.

Щоб не стати жертвою шахраїв, дотримуйтеся таких рекомендацій:

забороніть віддалену заміну сім-картки або перейдіть на контрактне обслуговування у мобільного оператора з прив’язкою до ваших персональних даних;

заведіть для спілкування з банком окрему сім-картку та не розголошуйте свій фінансовий номер телефону;

не використовуйте фінансовий номер телефону для реєстрації акаунтів у соціальних мережах та для авторизації в інших системах;

не зазначайте фінансовий номер у якості контактного в інтернеті та не використовуйте його для щоденного спілкування;

використовуйте лише офіційний застосунок свого банку;

установіть пін-код на сім-карту зі складним восьмизначним паролем та нікому його не повідомляйте.

Кіберполіція