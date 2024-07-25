З посадовця ДБР та його дружини-прокурора стягнуть ₴7 млн. необґрунтованих активів

Зокрема, суд визнав необґрунтованими та стягнув в дохід держави квартиру в Києві в ЖК «Французький квартал 2» за майже 3,8 млн грн, яку оформили на бабусю прокурорки, а також машиномісце, придбане за 700 тисяч грн і оформлене на тітку прокурорки.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) частково задовольнили позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про визнання необґрунтованими активів на 7 млн грн, які набуті заступником начальника управління ДБР Андрієм Чапчаєм та його дружиною Юлією Аполоніною, яка є працівницею обласної прокуратури. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Суд визнав необґрунтованими та стягнув в дохід держави:

квартиру в Києві в ЖК «Французький квартал 2» за майже 3,8 млн грн, яку оформили на бабусю прокурорки;

машиномісце, придбане за 700 тисяч грн і оформлене на тітку прокурорки.

2,5 млн грн як частину вартості квартири у Києві, оформленої на тітку прокурорки.

Придбана у 2022 році квартира обійшлась подружжю в майже 2,8 млн грн. Суд вирішив, що у сім’ї була лише частина коштів, яка покривала вартість помешкання, тому стягнув на користь держави 2,5 млн грн.

Рішення ухвалила колегія суддів ВАКС у складі Тимура Хамзіна, Сергія Мойсака та Віри Михайленко.

Позицію САП у суді представляв прокурор Олег Макар.

Стягнення цих активів стало можливе в рамках механізму цивільної конфіскації. Рішення може бути оскаржене в апеляції ВАКС.

Підставою для початку збору доказів стали матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Цивільна конфіскація полягає у полегшеній процедурі стягнення необґрунтованих активів чиновників порівняно з кримінальним процесом. // LB.ua