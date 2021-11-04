З України під виглядом сибірських лайок намагались вивезти трьох вовків

Тварин у відправника забрали і відправили до зоопарку.

З України до Непалу під виглядом собак намагались вивезти трьох вовків.

Про це повідомила Державна митна служба, працівники якої викрили незаконну спробу перевезення тварин в аеропорту «Бориспіль».

Вовки за документами були записані як собаки породи сибірська лайка, що не становлять високої цінності.

Підозри у митників виникли через те, що «собаки» не скулили, а вили, а зовні не дуже нагадували лайок. Для ідентифікації тварин викликали відповідних фахівців.

Документів на перевезення тварин, а саме дозволу CITES, документів про право набуття тварин, ветеринарного свідоцтва, відправник не мав. Тому тварин відправили на Харківщину у «Фельдман екопарк». // LB.ua