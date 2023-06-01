За державну зраду судитимуть екскомандира кримського «Беркуту»

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира ПМОП «Беркут» ГУ МВС України в АР Крим за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Розслідуванням встановлено, що екскомандир полку міліції під час окупації АР Крим у 2014 році перейшов на бік ворога та вступив на службу до «Міністерства внутрішніх справ по Республіці Крим».

Обвинувачений обійняв посаду командира так званого спеціального загону швидкого реагування «СОБР».

Тим самим він сприяв функціонуванню незаконно створених окупаційних правоохоронних органів РФ на території АР Крим, зміцненню їх влади та недопущенні контролю України над цією територією.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора