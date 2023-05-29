За державну зраду судитимуть працівницю «мчс днр»

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в кримінальному провадженні про вчинення 44-річною жителькою міста Волноваха Донецької області державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, після окупації Волновахи російськими військами начальник відділу цивільного захисту Волноваського районного управління ГУ ДСНС України у Донецькій області, підтримуючи проросійські ідеї, перейшла на бік ворога, зрадила Присязі особового складу органів і підрозділів цивільного захисту України та погодилася обійняти посаду старшого інспектора в «государственном бюджетном учреждєнии «Пожарно-спасательний отряд г. Волноваха мчс днр».

Працюючи у псевдооргані, вона надавала окупантам допомогу у веденні підривної діяльності проти України та просувала ідеї проросійської спрямованості.

Окрім того, для подальшого встановлення у Волноваському районі Донецької області окупаційної влади, штучного створення у мешканців хибних уявлень про добрі наміри окупаційних військ та незворотного і стабільного існування на території влади рф та ідей «руского міра», «інспекторка» брала участь у агітаційних заходах та святкуваннях з нагоди російських свят.

Досудове розслідування: ТУ ДБР у Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури