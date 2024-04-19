За державну зраду та колабораціонизм судитимуть ексслужбовця ДСНС з Луганщини

Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього командира відділення частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Луганській області за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що службовець цивільного захисту, маючи проросійські погляди та бажаючи допомогти окупаційній адміністрації створити систему органів державної влади, перейшов на бік ворога в період збройного конфлікту й надав добровільну згоду на співпрацю з окупаційною владою рф.

Вступивши у злочинну змову з представниками держави-агресора, чоловік погодився на їх пропозицію зайняти псевдопосаду «командира отделения мчс лнр» в незаконно створеному воєнізованому формуванні «62 самостоятельная государственная пожарно-спасательная часть мчс лнр».

Обіймаючи псевдопосаду, обвинувачений добровільно виконував свої функціональні обов`язки та займався протиправною діяльністю в інтересах окупаційної влади, забезпечуючи тим самим становлення і зміцнення новоствореного воєнізованого формування на окупованій території України.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом Управління СБУ в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури