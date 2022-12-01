За домашнє насильство на Звенигородщині судитимуть трьох кривдників
За процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури трьох жителів Звенигородщини притягують до кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства.
Так, повідомлено про підозру жителю одного із сіл Звенигородського району, який, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчиняв щодо своєї матері, з якою спільно проживав, домашнє насильство, висловлювався нецензурними словами на її адресу та погрожував фізичною розправою (ст. 126-1 КК України).
Також до суду скеровано обвинувальний акт щодо іншого жителя Звенигородщини, який умисно систематично вчиняв психологічне насильство щодо своєї матері, це призвело до психологічних страждань потерпілої (ст. 126-1 КК України).
Крім того, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя одного з сіл Звенигородського району, який наніс легкі тілесні ушкодження своїй співмешканці, що призвело до короткочасного розладу її здоров’я (ч. 2 ст. 125 КК України).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Черкаської обласної прокуратуриTweet