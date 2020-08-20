За хабар у понад 500 тис. гривень судитимуть керівника державного підприємства

Прокуратурою міста Києва спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Києві, завершено досудове розслідування за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі директором державного підприємства (ч. 4 ст. 368 КК України).

За версією обвинувачення, у 2019 році між державним підприємством та приватною фірмою був укладений договір про надання послуг з охорони майна та прибирання.

У подальшому за пролонгацію вказаного договору директор держпідприємства висунув керівнику фірми вимогу у необхідності передачі особисто йому щомісячної плати у сумі 205 тис. гривень. Підприємець був змушений погодитись з вимогою та передав посадовцю частину неправомірної вигоди в розмірі 62 тис. гривень.

Надалі обвинувачений почав вимагати у керівника фірми передати йому всю суму неправомірної вигоди за період з грудня 2019 року по лютий 2020 року, а саме понад 500 тисяч гривень.

Під контролем правоохоронців підприємець передав посадовцю обумовлену суму двома частинами, після чого останній був затриманий.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено.

Обвинувальний акт направлено до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури міста Києва