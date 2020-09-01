За хабар в 2 тис. доларів та 10 тонн зерна судитимуть співробітника СБУ

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора і військової прокуратури Миколаївського гарнізону скеровано до суду обвинувальний акт за фактом одержання оперуповноваженим Управління СБУ у Миколаївській області неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2020 року співробітник спецслужби вимагав від співвласника одного із місцевих фермерських господарств 2 тис доларів США та 10 тонн зерна.

За таку «винагороду» правоохоронець мав не вживати заходів із документування факту вирощування підприємством сільсьгоспкультур на території Миколаївської області без продовження договору оренди земельної ділянки.

19 травня 2020 року під час одержання першої частини хабара в розмірі 2 тис доларів США співробітника СБУ затримано правоохоронцями.

Викрито протиправну діяльність співробітника СБУ прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора