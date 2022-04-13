За хабарництво судитимуть посадовицю Южненської міськради на Одещині

Прокурори Доброславської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівниці одного з управлінь Южненської міської ради Одеської області, обвинуваченої у скоєнні корупційного злочину (ч. 3 ст. 368 КК України).

Нагадаємо, що посадова особа вимагала хабар у розмірі 15 % від вартості виконаних робіт на суму 1,7 млн грн у засновника підприємства за вирішення питання по виконаним роботам за тендерами з капітального ремонту внутрішніх систем електропостачання житлового будинку та капремонту пасажирських ліфтів. Зокрема, начальниця обіцяла не створювати штучних перешкод та пришвидшити оплату з місцевого бюджету виконаних підприємством робіт.

Правоохоронці затримали посадовицю після одержання 255 тис грн хабара.

Крім того, у грудні минулого року у ході розслідування кримінального провадження також задокументовано одержання чиновницею 56 тис грн, або 10% від вартості виконаних робіт з модернізації електропостачання, від того ж підприємця.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

!За цей злочин Законом передбачено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури