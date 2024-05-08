За хабарництво судитимуть керівника Кропивницького театру

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури завершено досудове розслідування за обвинуваченням керівника Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.Л. Кропивницького у одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)

Обвинувачений вимагав неправомірну вигоду в розмірі 3500 доларів США за вирішення питання щодо працевлаштування чоловіка до очолюваного ним закладу.

За скоєне керівнику загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування – ГУНП в області, оперативний супровід – УСБУ в області.

Кіровоградська обласна прокуратура