За катування двох чоловіків у Малині судитимуть групу осіб, серед яких двоє поліцейських

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, у тому числі щодо патрульного поліції у кримінальному провадженні за фактом катування двох чоловіків на Житомирщині (ч. 2 ст. 127 КК України). Дії ще одного поліцейського, який став свідком катування, але надав слідчому неправдиві відомості про те, що не бачив неправомірних дій напарника кваліфіковано за ч.1 ст. 384 КК України.

За даними слідства у січні цього року поблизу м. Малин, група осіб вимагала у двох юнаків визнати причетність до вчинення угону автомобіля одного з нападників. Вони спричиняли потерпілим удари руками та ногами в різні частини тіла, примушували їх стояти на колінах.

До них приєднався патрульний поліцейський, який прибув на місце події, однак замість допомоги постраждалим, він вибіг з автомобіля, раптово дістав пістолет, перезарядив його та приставив до голови одного з чоловіків. Вимагаючи отримання відомостей щодо угону автомобіля, поліцейський спустив гачок пістолету, після чого вдарив потерпілого рукояткою по голові.

Досудове розслідування здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Хмельницький, за оперативного супроводу Управління внутрішньої безпеки в Житомирській області Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора