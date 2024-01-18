За колабораційну діяльність судитимуть двох колишніх українських правоохоронців

Прокурори Старобільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох громадян за фактом добровільного зайняття посад в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Крім того, одному з них також інкриміновано публічні заклики до підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території України (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що мешканець міста Сорокине, колишній співробітник органів внутрішніх справ України ще з 2014 року підтримував дії держави-агресора.

Впродовж декількох років обіймав різні посади у так званій «генеральній прокуратурі лнр».

Після повномасштабного вторгнення рф добровільно став «прокурором Міловського району генеральної прокуратури лнр».

Інший обвинувачений ‒ мешканець смт Мілове, експоліцейський. Починаючи з березня 2022 року систематично розсилав місцевим жителям повідомлення з власного акаунту у соцмережах на підтримку рф та окупаційної адміністрації.

Пізніше, склав присягу на вірність «лнр» та обійняв посаду в «Міловському райвідділі внутрішніх справ мвс лнр».

Фігуранти служать ворогу, забезпечуючи функціонування так званої «правоохоронної системи» у захопленому населеному пункті Луганщини.

Наразі вони оголошені у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Старобільської окружної прокуратури)