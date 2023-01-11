За колабораційну діяльність судитимуть п’ятьох херсонців

Офісом Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальні акти щодо п’яти громадян України за фактами колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Розслідуванням встановлено, що п’ятеро громадян України в період дії воєнного стану добровільно зайняли посади в псевдоправоохоронному органі «ГУ МВД Херсонской области», створеному окупаційною владою РФ. Це псевдопосади «оперуполномоченного отделения криминальной полиции в делах несовершеннолетних ГУМВД Херсонской области», «инспектора штаба суворовского городского управления полиции ГУ МВД Херсонской области», «дежурного изолятора временного содержания ГУ МВД Херсонской области», «начальника отдела аналитики управления финансового обеспечения ГУ МВД Херсонской области» та «инспектора отдела кадрового обеспечения суворовского городского управления полиции ГУ МВД Херсонской области».

Перебуваючи на цих псевдопосадах, вони виконували рішення окупаційної адміністрації, спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації державою-агресором Херсонської області.

Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Продовжується проведення слідчих дій, які направлені на встановлення та викриття осіб, які співпрацювали з окупаційною владою РФ в Херсонській та інших областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора