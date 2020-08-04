За майже ₴600 тис. збитків під час будівництва медичної амбулаторії судитимуть директора ТОВ

За погодженням з прокуратурою Харківської області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора ТОВ-підрядника за фактом службовою недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомлялось раніше, у ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2018 року директор ТОВ, користуючись своїми службовими повноваженням, уклав договір субпідряду з товариством-підрядником стосовно будівництва медичної амбулаторії у Чугуївському районі Харківської області. Замовником робіт була одна із селищних рад вказаного району.

Директор ТОВ-субпідрядника організував виконання будівельних робіт в менших обсягах та з використанням меншої кількості будівельних матеріалів, ніж зазначено в проектно-кошторисній документації. Для отримання оплати вказаний чоловік надав підряднику акт виконаних робіт, не повідомляючи про невідповідність фактично виконаних робіт та обсягу використаних матеріалів.

У свою чергу директор товариства-підрядника, несумлінно поставившись до своїх службових обов’язків, не здійснив технічний нагляд та не проконтролював якість виконаних робіт. Він передав відповідні документи голові селищної ради, на підставі чого на розрахунковий рахунок субпідрядника перераховано оплату.

Загальна сума збитків, завданих державі вказаними діями директора ТОВ-підрядника, складає майже 600 тис. грн.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Пресслужба прокуратури Харківської області