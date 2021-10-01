За матеріалами СБУ засуджено понад 40 осіб, які продали лісові ресурси України на сотні мільйонів гривень

СБУ системно знищує масштабні схеми незаконного збуту лісових ресурсів України. З початку року засуджено 43-х організаторів нелегального бізнесу. Серед них – високопосадовці держпідприємств лісового господарства.

Протиправна діяльність зловмисників завдала державі збитків на сотні мільйонів гривень.

Крім того, за матеріалами СБУ нейтралізовано 7 організованих угруповань, які займалися нелегальною вирубкою і продажем оптових партій деревини.

Під час спецоперації у Кіровоградській, Черкаській та Рівненській областях блоковано діяльність міжрегіональної злочинної групи. До її складу входили чиновники територіального підрозділу Державного агентства лісових ресурсів і представники декількох комерційних структур у сфері експорту деревини.

Встановлено, що зловмисники незаконно вивозили за кордон великогабаритні вантажі цінних порід дерев і пиломатеріалів.

Учасники угруповання завдали державі збитків на більше ніж 200 млн грн.

У Житомирській області:

ліквідовано схему підпільного вирубування лісу та його нелегального переправлення до країн ЄС. Організатори оборудки, серед яких декілька керівників держлісгоспів, спричинили мільйонні бюджетні втрати.

За матеріалами СБУ 30 зловмисникам повідомлено про підозру за:

— ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

— ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Наразі до суду направлено 19 обвинувальних актів.

У Чернігівській області:

викрито чотирьох посадовців держпідприємства на незаконному збуті деревини на понад 2,5 млн грн.

Зловмисникам повідомлено про підозру за:

— ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем),

— ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

За викритими фактами протиправної діяльності тривають процесуальні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинних схем.

СБУ