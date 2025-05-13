За недекларування будинку судитимуть очільника Держмитслужби

НАБУ і САП направили до суду обвинувальний акт стосовно в.о. голови Державної митної служби України, який не задекларував майно у передмісті столиці.

Як встановлено, у 2021–2023 роках обвинувачений не вказав в електронній декларації відомості про житловий будинок під Києвом площею 236,8 м. кв. та земельну ділянку під ним.

Слідство встановило, що нерухомість вартістю понад 100 тис. дол. США посадовець оформив на батька дружини, хоча насправді фактичним власником є він і його сім’я.

Кваліфікація: ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Розслідування детективи та прокурори розпочали за власними напрацюваннями.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НАБУ