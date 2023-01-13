За незаконне позбавлення волі, катування та мародерство судитимуть російського окупанта

Поліцейські ідентифікували загарбника, який під час тимчасової окупації Київщини мордував та грабував місцевих мешканців.

Слідчі Нацполіції встановили, що фігурант разом з іншими окупантами вчиняли воєнні злочини проти мирного населення на території с. Мощун Бучанського району Київської області.

Зокрема 29-річний мешканець м. Кострома, перебуваючи на посаді заступника командира бойової машини – навідника-оператора ПДВ в/ч 32515 збройних сил рф, разом з іншими окупантами тримали полонених в господарських приміщеннях, знущалися та катували їх.

Крім того, російські військові відбирали у людей транспортні засоби, цінні речі, одяг та навіть продукти.

Поліцейські провели низку слідчих дій та зібрали всю необхідну доказову базу щодо вчинення фігурантом воєнних злочинів.

Наразі слідчі Управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, ГСУ Нацполіції скерували до суду обвинувальний акт відносно військового рф. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Окупанту загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Національна поліція України