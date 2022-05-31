За незаконне зберігання зброї повідомлено про підозру депутату

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури повідомлено про підозру депутату Смілянської міської ради у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході слідства встановлено, що підозрюваний незаконно зберігав за місцем свого проживання вогнепальну зброю та боєприпаси, а саме: пістолет іноземного виробництва, 1 магазин та 7 патронів до нього.

Зазначену зброю та інші докази причетності підозрюваного до інкримінованого йому тяжкого злочину вилучено за результатами проведення обшуку та інших слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

Наразі вирішується питання про застосування зазначеному громадянину України запобіжного заходу.

Досудове розслідування та оперативне супроводження у кримінальному провадженні здійснюється співробітниками УСБУ в Черкаській області.

Довідково: санкцією ч. 1 ст. 263 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури