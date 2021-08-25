За незаконні суцільні рубки лісу на ₴13 млн. на Київщині судитимуть сімох осіб

Київською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно екскерівника, керівника, службових осіб одного з лісогосподарських державних підприємств, посадовця одного з територіальних органів Держлісагентства України, а також працівників підприємства ДЛСП «Київлісозахист» за фактами незаконної порубки лісу, вчиненої повторно, за попередньою змовою групою осіб та службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, службового підроблення, а також замаху на незаконну порубку (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.367 КК України).

За даними слідства, з 2018 по 2020 рік лісничими здійснювались незаконні суцільні санітарні рубки без проведення оцінки впливу на довкілля та отримання відповідного висновку. Вони вносили неправдиві відомості у документацію для отримання лісорубних квитків та забезпечували безпідставне дроблення однорідних лісових ділянок площею не більше 1га, що давало їм можливість скористатися спрощеною процедурою, яка не вимагає отримання висновку.

У подальшому, представники лісогосподарського підприємства погоджували документацію з неправдивими даними у відповідному контролюючому органі, посадовці якого систематично проявляли службову недбалість та затверджували ці документи.

Шкода, завдана державі внаслідок цих злочинних дій, становить майже 13 млн грн.

Крім того, встановлено, що вказаними особами виготовлено акт санітарного і лісопатологічного обстеження лісових насаджень, у якому містились завідомо неправдиві відомості щодо санітарного стану лісів площею 1,1 га, на підставі якого в подальшому видано лісорубний квиток щодо лісу, який за своїм санітарним станом рубці не підлягав.

Також Київською обласною прокуратурою скеровано до суду позовну заяву про відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура