За оборудки з нерухомістю у центрі Києва отримали підозри ексменеджери держпідприємства МВС

За багатомільйонні оборудки з будівлями у центрі Києва повідомлено про підозру колишньому керівництву державного підприємства МВС України «Інформ-Ресурси», повідомили у п’ятницю у САП.

За даними джерела УНН, ідеться про ексдиректора підприємства Юханнана Бабаєва та його ексзаступника Вадима Матлаєва.

Про підозру колишнім директору та заступнику директора ДП «Інформ-Ресурси» повідомили 20 вересня. Дії колишнього директора ДП кваліфіковані за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 364 КК України. Його заступнику інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними слідства, у серпні 2018 року директор ДП МВС України «Інформ-Ресурси» зі своїм заступником відчужив належні держпідприємству будівлі, які розташовувалися у центрі Києва. Попри те, що ці приміщення перебували у податковій заставі. Як вказали у САП, очільник ДП використав підроблені документи.

“Таким чином, особи за 16 млн грн відчужили належні підприємству об’єкти, тоді як їх дійсна вартість становить понад 187 млн грн. Такі дії завдали державному підприємству збитків на суму понад 171 млн грн”, – повідомили у САП.

Як повідомили у САП, наприкінці 2018 року посадовці ДП заволоділи отриманими від незаконної оборудки грошима, а саме 16 млн грн, перерахувавши їх на рахунки підконтрольних їм юридичних осіб.

Окрім того, як повідомляється, з’ясувалося, що для приховування справи очільник ДП викрав документи.

Як вказано, стосовно трьох фігурантів цієї справи вже винесено обвинувальні вироки.