За п’яний смертельний наїзд на батька судитимуть мешканця Баштанського району

Прокурор Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо 37-річного мешканця Баштанського району. Його обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачений, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Vito у стані алкогольного сп’яніння, розпочав рух заднім ходом, не переконавшись у безпеці маневру. Унаслідок цього він наїхав на свого 67-річного батька, який перебував позаду машини.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер у реанімаційному відділенні лікарні.

За результатами медичного освідування у водія виявили 1,45 проміле алкоголю в крові.

Досудове розслідування здійснював слідчий відділ відділення поліції №1 Баштанського районного відділу поліції ГУНП у Миколаївській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура