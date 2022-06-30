За підроблення документів судитимуть керівника фермерського господарства 

За процесуального керівництва Звенигородської окружної прокуратури 27.06.2022 до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням керівника одного з фермерських господарств Звенигородського району за фактом складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства обвинувачений, будучи директором фермерського господарства, без відома та згоди орендодавця виготовив договір оренди землі та додаткову угоду до нього на земельну ділянку, яка розташована в адміністративних межах одного з сіл Звенигородського району Черкаської області, після чого використав вказані документи під час внесення відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Як наслідок, зазначена особа отримала право оренди на вказану земельну ділянку та незаконно використовувала її у своїй господарській діяльності.

Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури