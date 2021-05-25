За підроблення «пьяного» протоколу в Черкасах судитимуть працівників поліції

Черкаською обласною прокуратурою до Черкаського районного суду обвинувальний акт стосовно двох інспекторів сектору реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності № 1 Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

За версією слідства, підозрювані всупереч інтересам служби, з метою штучного створення показників у роботі, внесли неправдиві відомості (підробили інформацію про свідка та його пояснення) до протоколу про адміністративне правопорушення за ознаками адміністративного правопорушення передбаченого ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) КУпАП.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури